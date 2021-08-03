В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Пугачёва и Михалков выпили пиво на сцене в начале 2000-х

News.ru
19 минут назад

Заслуженная артистка России, певица Алла Пугачёва и знаменитый российский режиссёр Никита Михалков в начале 2000-х годов пили пиво прямо на сцене во время выступления Примадонны. Об этом пишет Lenta.ru в спецпроекте о поп-музыке.

Пугачевой припомнили распитие пива с Михалковым на сцене
Фото: Alexander Keltik/Russian LooAlexander Keltik/Russian Loo

В 2000 году Пугачёву позвали спеть на корпоративе в честь десятилетия одной из крупных российских пивоварен. Чтобы оживить выступление, Примадонна попросила друга Михалкова подняться к ней на сцену.

После того как режиссёр согласился, исполнительница предложила ему выпить с ней пива прямо во время выступления: Пугачёва театрально наслаждалась напитком, а вот Михалков поморщился и внимательно рассмотрел этикетку.

О, Никита! Сергеевич. Иди, иди, Никит. Смотри, у тебя задача такая. Ты сидишь, значит, пьёшь это пиво. Пивка нет, кстати? — спросила Пугачёва.

Затем она исполнила свой хит «Мадам Брошкина». Эта композиция вошла в 15-й студийный альбом «Речной трамвайчик».

Ранее сообщалось, что Пугачёва сыграла на рояле на вечеринке в честь дня рождения сына её подруги, светской львицы Алины Редель. Артистка исполнила композицию «Неудачное свидание» Александра Цфасмана.

На день рождения сына подруги Алла Борисовна пришла в компании мужа Максима Галкина, дочери Кристины Орбакайте и зятя Михаила Земцова.

Шоу-бизнес,Михаил Земцов,Максим Галкин,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,Никита Михалков,Lenta.ru,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители