Умер режиссер и автор песен ДДТ и «Алисы»

Олег Флянгольц был внуком знаменитого советского сценариста и звукооператора Дмитрия Флянгольца. Он работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса. Для группы «Алиса» снял клипы на композиции «Небо Славян», «Белая невеста», «Родина», «Власть» и срежиссировал документальный фильм к 30-летию со дня основания коллектива. Известен Флянгольц и по роликам для групп «ДДТ», «НЭП», Tequilajazzz, «Наив» и другим. Также режиссер снял музыкальную картину о творчестве Виктора Цоя «Просто хочешь ты знать» и фильм «Безразличие», который победил на фестивале «Кинотавр» в 2011 году.