Родная бабушка Дэцла до сих пор не знает о смерти музыканта

«С дедом я так же, как и отец, не очень в ладах. Он мне никто, я его не видел 15 лет. Когда мы поехали подписывать бумаги о том, что я вступаю в наследство, со мной же еще дедушка судился. Он не хотел признавать, что я его родной внук. Хотя бабушка могла на это повлиять В итоге мы подписали бумаги, наследство разделилось на три части. Они говорят: «Эти деньги у нас полежат, чтобы мама у тебя ничего не украла!» Мама у меня ни разу ничего с этих денег не брала. Я оплачивал какое-то время школу, квартиру», - поделился Антоний в интервью.