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Родная бабушка Дэцла до сих пор не знает о смерти музыканта

Елена Прошина
32 минуты назад

Мать скончавшегося музыканта скрывает информацию от своих родственников о смерти Дэцла.

Родная бабушка Дэцла до сих пор не знает о смерти музыканта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сын музыканта Кирилла Толмацкого, который более известен как Децл, 16 летний Антоний Киселев, дал большое интервью, в котором поделился о причинах своей неприязни к родителям своего отца.

Антоний рассказал, что так и не смог найти общего языка с бабушкой и дедушкой после смерти музыканта. Более того, родня конфликтует из-за наследства.

Децл умер в ночь на 3 февраля 2019 года после концерта, который прошел в Ижевске. Под данным СМИ, рэпер скончался от остановки сердца. На тот момент Кирилл уже не общался со своими родителями продолжительное время, которые не видели собственного внука до похорон музыканта.

«С дедом я так же, как и отец, не очень в ладах. Он мне никто, я его не видел 15 лет. Когда мы поехали подписывать бумаги о том, что я вступаю в наследство, со мной же еще дедушка судился. Он не хотел признавать, что я его родной внук. Хотя бабушка могла на это повлиять В итоге мы подписали бумаги, наследство разделилось на три части. Они говорят: «Эти деньги у нас полежат, чтобы мама у тебя ничего не украла!» Мама у меня ни разу ничего с этих денег не брала. Я оплачивал какое-то время школу, квартиру», - поделился Антоний в интервью.

Антоний также рассказал, что больше не верит родне, которая поначалу говорила о желании поддержать внука, ведь на все просьбы отказать ему финансовую помощь дедушка и бабушка отвечали решительным отказом.

«Мне некомфортно рядом с ней. Как бы это ни было печально или обидно, но после эпизода, когда мы ставили чай на могилу отца она, по-моему, в его шмотках ходила на следующий день, выпила этот чай с могилы. Мне неприятно было», – поделился парень.

Шоу-бизнес,Ижевск,
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