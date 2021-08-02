«Такие деньги нам и не снились»: Соседов рассказал о богатстве Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов призвал богатых звезд российского шоу-бизнеса прекратить жаловаться на свои упавшие доходы из-за короновируса. По словам Соседова, они уже вполне могут перестать выступать, так как заработали огромное денежное состояние, которого хватит на несколько поколений вперед. В пример критик привел Аллу Пугачеву и Максима Галкина.
«Прекратить [выступать] уже многим пора. Они уже заработали не только себе до конца своих дней, но и своим детям, а кое-кто и внукам. Уже и дети их могут не работать — у тех же Пугачёвой и Галкина. Лиза, Гарри — они могут прожигать жизнь, потому что у них уже такое состояние, что нам с вами даже не снилось», — рассказал музыкальный критик.
Он также отметил, что таким звездам не помеха пандемия коронавируной инфекции. Даже если он не заработали ничего за год, нищими их все равно не получится.
«В ковидный год могут быть копеечные заработки. Можно было и вообще ничего не заработать, а жить на своей «старой подушке». Так, кстати, многие живут. Те же артисты. Они прибедняются, что нищие, но у них подушка-то какая? Сумасшедшая. То, что они год не выступали, это не значит, что они обнищали», - заявил Соседов.
Ранее критик прокомментировал новость о том, что стилист и шоумен Сергей Зверев заработал в 2020 году 304,9 тысячи рублей (около 25 тысяч рублей в месяц).
«Понятно, что его состояние не 300 тысяч, а гораздо больше. <...> 300 тысяч — это же годовой доход, а не тот уровень, который он зарабатывает обычно или может заработать в благоприятное время», — сказал Соседов.