«Такие деньги нам и не снились»: Соседов рассказал о богатстве Пугачевой

«Прекратить [выступать] уже многим пора. Они уже заработали не только себе до конца своих дней, но и своим детям, а кое-кто и внукам. Уже и дети их могут не работать — у тех же Пугачёвой и Галкина. Лиза, Гарри — они могут прожигать жизнь, потому что у них уже такое состояние, что нам с вами даже не снилось», — рассказал музыкальный критик.