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"Состояние крайне тяжелое": актер "Штрафбата" Игорь Регнер находится в коме

Вероника Полынина
28 минут назад

Госпитализированный с переломами актер «Штафбата» Игорь Регнер находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние – крайне тяжелое, выяснила «Комсомольская правда».

"Состояние крайне тяжелое": актер "Штрафбата" находится в коме
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

«В данный момент 56-летний пациент находится в крайне тяжелом состоянии в коме, он подключен к аппарату ИВЛ», - сообщил источник издания.

Медики борются за жизнь артиста, но прогнозы давать отказываются.

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23 июля актер Игорь Регнер, сыгравший в фильмах и сериалах «Штрафбат», «Досье детектива Дубровского», «Любить по-русски-2», «Китайский сервиз» и других, был госпитализирован в реанимационное отделение больницы им. Боткина со множественными переломами. Полиция заподозрила, что артиста избили, но позже выяснилось, что еще 17 июля он упал с лестницы.

Сразу после падения Регнер отказался от госпитализации, но потом его состояние стало ухудшаться. 23 июля у артиста пропал аппетит и поднялась температура. Уже в Боткинской больнице при КТ у него обнаружили воспаление легких.

Супруга актера рассказала, что Регнер борется с онкологией и проходит курс химиотерапии, из-за которого организм актера сильно ослаблен.

Шоу-бизнес,Игорь Регнер,Стас Пьеха,Комсомольская правда,
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