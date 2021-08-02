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Идущей в Госдуму Татьяне Булановой пришлось раскрыть свои источники дохода

Вероника Полынина
59 минут назад

Кандидат в депутаты от партии «Родина» Татьяна Буланова раскрыла источники своих доходов. Сведения опубликованы на сайте Центрального избирательного комитета (ЦИК).

Булановой пришлось раскрыть свои источники дохода
Фото: InstagramInstagram

В списке из 13 источников доходов Булановой оказались не только организации, работающие в сфере шоу-бизнеса, но и фирмы, связанные со строительством и агропромышленным сектором.

Певица указала, что в 2020 году заработала 3 676 700 000 рублей.

Среди организаций, осуществлявших выплаты Булановой в 2020 году, указаны: ООО «Концертное агентство «Рускон», Большой концертный зал «Октябрьский», ЗАО «Телемедиа» и другие предприятия культуры.

Кроме того, Буланова получала доход от Санкт-Петербургской городской организации профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации, ИП Буланова Татьяна Ивановна, ООО «Стройторговля» и Пенсионного фонда России.

В качестве имущества Буланова указала только автомобиль Hyundai 2012 года выпуска. На десяти банковских счетах, которыми владеет певица, находится в общей сложности 169 644, 78 рубля.

Певица Татьяна Буланова входит в федеральный список партии «Родина» на выборах в Государственную думу РФ.

Ранее стало известно, что экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова не прошла отбор кандидатов в депутаты Госдумы от Ивановской области. Певица приняла участие в праймериз «Единой России», но по результатам предварительного голосования не набрала нужного количества голосов.

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