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Российские звезды, которые экономят на одежде и еде

Елена Прошина
14 минут назад

Не все российские звезды покупают дорогую одежду и питаются в дорогих ресторанах. Большинство лиц российского шоу-бизнеса покупают одежду из масс-маркета, а также экономят на еде.

Российские звезды, которые экономят на одежде и еде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, актриса Анна Хилькевич не раз говорила, что любит брендовую одежду, но старается приобретать ее не за полную стоимость. Время от времени актриса закупается на распродажах.

Анна Хилькевич не единственная старается прибегать к экономии, Константин Хабенский жертвует большие суммы на благотворительность. Актер множество раз говорил о том, что человеческая жизнь бесценна.

А Жасмин предпочитает экономить буквально на всем, о чем певица всегда с радостью рассказывает. Жасмин часто экономит на еде и транспорте, хотя в прошлом певица вела другой образ жизни: ходила в дорогие рестораны и носила люксовую одежду.

Шоу-бизнес,Анна Хилькевич,Константин Хабенский,
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