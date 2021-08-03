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У избитого соседкой сына Стаса Пьехи возникли осложнения

Lenta.ruиещё 1
35 минут назад

Российский певец Стас Пьеха, чей семилетний сын был избит соседкой, рассказал о состоянии ребенка. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

У избитого сына Пьехи возникли осложнения
Фото: @wolfieha@wolfieha

Так, артист сообщил о том, что у мальчика возникли осложнения — тошнота. Кроме того, ребенка мучают головные боли. Он до сих пор проходит курс реабилитации после нападения соседки.

«Три дня назад, когда сын выписался, его вырвало. Мы на связи с врачами, сын проходит реабилитацию: и физическую, и психологическую», — сказал Пьеха.

Сам артист сейчас находится на гастролях в Турции. С мальчиком осталась его мать Наталья.

Говоря об обидчице сына, Пьеха заявил, что хочет, чтобы ее наказали.

«Хочу услышать ее извинения, искреннее раскаяние за то, что она сделала. Я хочу, чтобы эта ситуация послужила примером для всех, кто поднимет руку на ребенка, чтобы лишний раз он задумался и не сделал этого», — подчеркнул певец.

Скандал, связанный с женой футбольного арбитра Владислава Безбородова и семилетним сыном Стаса Пьехи, произошел 20 июля. Ирина Безбородова, которая является соседкой артиста, избила мальчика и его бабушку после того, как ребенок проткнул ее бассейн карандашом.
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