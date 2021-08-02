Дайнеко стала кандидатом в депутаты Госдумы

Певица Виктория Дайнеко у себя в Instagram рассказала, что ее зарегистрировали кандидатом в депутаты Государственной думы восьмого созыва. Дайнеко выдвигается в Госдуму в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией "Зеленая альтернатива".
"Очень волнительный день в ЦИК", - написала она, опубликовав фото из Центральной избирательной комиссии.
Также певица продемонстрировала удостоверение кандидата в депутаты. Ранее Дайнеко рассказала, почему решила выдвигаться в Госдуму от партии "Зеленая альтернатива".
"Экология — тот вопрос, в котором каждый начинает с себя, то наша основная задача как лидеров мнений — освещать и делиться этим. Любовь к своей планете правильно прививать так же, как любовь к родителям", - заявила она.
В мае бывшая солистка российской музыкальной группы "Тату" Юлия Волкова, участвовавшая в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму от Ивановской области, не прошла отбор кандидатов.