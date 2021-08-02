В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Викторию Дайнеко зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы

Газета.Ruиещё 1
39 минут назад

Певица Виктория Дайнеко у себя в Instagram рассказала, что ее зарегистрировали кандидатом в депутаты Государственной думы восьмого созыва. Дайнеко выдвигается в Госдуму в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией "Зеленая альтернатива".

Дайнеко стала кандидатом в депутаты Госдумы
Фото: victoriadaineko/Instagramvictoriadaineko/Instagram

"Очень волнительный день в ЦИК", - написала она, опубликовав фото из Центральной избирательной комиссии.

Также певица продемонстрировала удостоверение кандидата в депутаты. Ранее Дайнеко рассказала, почему решила выдвигаться в Госдуму от партии "Зеленая альтернатива".

"Экология — тот вопрос, в котором каждый начинает с себя, то наша основная задача как лидеров мнений — освещать и делиться этим. Любовь к своей планете правильно прививать так же, как любовь к родителям", - заявила она.

В мае бывшая солистка российской музыкальной группы "Тату" Юлия Волкова, участвовавшая в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму от Ивановской области, не прошла отбор кандидатов.

"Серьезно отстает": Экс-участница «Тату» проиграла праймериз «ЕР»

Шоу-бизнес,Виктория Дайнеко,Юлия Волкова,Центризбирком России,Единая Россия,Госдума,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители