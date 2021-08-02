Гурцкая опровергла закрытие своего фонда для незрячих детей

Российская певица Диана Гурцкая прокомментировала скандальную информацию о её фонде «По зову сердца», который помогает незрячим детям. Она опровергла распространившиеся в СМИ слухи о его закрытии из-за долгов, пишет NEWS.ru.

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Ранее Telegram-канал Mash заявил, что столичная мэрия требует выселить фонд Дианы Гурцкой. По сведениям канала, с марта по декабрь 2020-го организация не оплачивала аренду, из-за чего у неё накопился долг в 588 тысяч рублей. Как пишет Mash, мэрия потребовала не просто выплатить задолженность, но и привести здание в первоначальный вид, после чего покинуть его.

«Никаких проблем во взаимодействии между фондом «По зову сердца» и властями города нет. Нас никто не выселяет. Представленная информация не соответствует действительности», — ответила на обвинения Гурцкая.

Певица отметила, что у фонда действительно есть долги за коммуналку и аренду, однако речи о его закрытии не идет. Задолженность, как заверила Гурцкая, будет погашена в ближайшее время.