Солист «Иванушек» выпустил клип в честь МакSим

Солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко подготовил музыкальный клип на кавер песни МакSим (Марины Абросимовой) «Мой рай» в честь тяжелобольной певицы. Незадолго до того, как артистка тяжело заболела, музыкант связался с ней и попросил разрешение на съемки клипа. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Мы 11 июня общались с ней, а потом она оказалась в этой ситуации. Наша команда продолжила работать над клипом. Ролик вышел очень хорошим, мы его посвящаем Марине», — заявил Туриченко.

Также «Иванушка» добавил, что над клипом работали «своими силами»: Туриченко с товарищем, который выступил в роли оператора и режиссера, подготовили приблизительный план съемок. Тогда солист «Иванушек» отправил артистке видео с шоу «Маска», где он в образе Носорога исполняет композицию «Мой рай». МакSим посмотрела выступление Туриченко и дала добро на съемки клипа.

Ранее появилась информация, что МакSим впервые после искусственной комы начала говорить. Несмотря на существенные улучшения в ее состоянии, медики пока воздерживаются от точных прогнозов.

Врач-реаниматолог Сергей Емельянов объяснил, как быстро восстанавливаются люди, находившиеся как МакSим длительный период времени в состоянии искусственной комы. Врачи пока не озвучивают прогнозы, как быстро певица сможет дышать сама и подниматься с постели, сообщила «Вечерняя Москва».