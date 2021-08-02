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Экс-солистка группы Hi-Fi рассталась с мужем

News.ruиещё 1
54 минуты назад

42-летняя певица Татьяна Терёшина, бывшая солистка группы Hi-Fi, рассталась со своим мужем, 26-летним бизнесменом Олегом Курбатовым. Интимное видео с подробностями их отношений она опубликовала в Instagram.

Экс-солистка группы Hi-Fi рассталась с мужем
Фото: InstagramInstagram

Я ухожу из этих отношений. Хочется без публичных скандалов, унижений и обид.. хотя обида есть.. но я с этим работаю, — заявила Терёшина.

Артистка отметила, что разлюбила мужа и не хочет с ним жить, подчеркнув, что давала супругу шансы на восстановление отношений. Причины разрыва Терёшина не назвала, при этом добавив, что между ними никогда «не было третьего человека». Также экс-солистка группы Hi-Fi призналась, что супруг её никогда не бил и что дочь артистки от предыдущего избранника, Вячеслава Никитина, будет скучать по отчиму. В браке с Курбатовым исполнительница родила маленького сына, Арсения.

Шоу-бизнес,Олег Курбатов,Вячеслав Никитин,Татьяна Терешина,
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