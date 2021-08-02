Экс-солистка группы Hi-Fi рассталась с мужем

Я ухожу из этих отношений. Хочется без публичных скандалов, унижений и обид.. хотя обида есть.. но я с этим работаю, — заявила Терёшина.

Артистка отметила, что разлюбила мужа и не хочет с ним жить, подчеркнув, что давала супругу шансы на восстановление отношений. Причины разрыва Терёшина не назвала, при этом добавив, что между ними никогда «не было третьего человека». Также экс-солистка группы Hi-Fi призналась, что супруг её никогда не бил и что дочь артистки от предыдущего избранника, Вячеслава Никитина, будет скучать по отчиму. В браке с Курбатовым исполнительница родила маленького сына, Арсения.