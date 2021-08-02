Ольга Бузова вставила отцу зубы за миллион рублей

Певица Ольга Бузова оплатила своему отцу установку зубных имплантов стоимостью около 1 млн рублей. Как сообщает StarHit, дорогостоящую операцию 57-летнему мужчине провели в одной из элитных московских клиник.

Фото: Рамблер Рамблер

Отец одной из самых известных девушек России имел серьезные проблемы с зубами и стеснялся смеяться. За помощью Бузовы обратились к стоматологу, клиентами которого являются многие публичные персоны в Москве. В результате накануне врачи закончили установку зубных имплантов и теперь Игорь Дмитриевич может всем показать свою «голливудскую» улыбку.

За время популярности Ольги Бузовой её родители не раз участвовали в интервью, попадали под объективы камер и даже несколько раз появлялись на реалити-шоу. Они поддерживают дочку в поиске любви и встают на её сторону во всех скандалах. После расставания с блогером Давой отец Бузовой даже попросил его объясниться, почему он так некрасиво поступил с его дочкой.