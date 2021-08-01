Собчак подарила Богомолову Киркорова

«Я же не поделился самым самым из деньрожденного дня. Приехав в аэропорт чтобы перелететь в Питер, я был заведён в комнату, где Самый дикий и невероятный и приятный подарок от самой безумной жены и самого фантастического Филиппа Киркорова», - подписал он видеоролик.