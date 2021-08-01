Собчак подарила Богомолову Киркорова

Константину Богомолову на днях исполнилось 46 лет. Отпраздновали его день рождения на крыше с видом на одну из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга — Исаакиевский собор.
Но на этом, как оказалось, неожиданности не закончились. Собчак подарила супругу Филиппа Киркорова. Поп-король российской эстрады встретил Константина Богомолова в аэропорту , вручил цветы и фонтан воздушных шаров.
В своем инстаграме муж Ксении Собчак выложил видеоролик с поздравлением и написал, что он в восторге от задумки супруги.
«Я же не поделился самым самым из деньрожденного дня. Приехав в аэропорт чтобы перелететь в Питер, я был заведён в комнату, где Самый дикий и невероятный и приятный подарок от самой безумной жены и самого фантастического Филиппа Киркорова», - подписал он видеоролик.
Согласно опубликованным в августе прошлого года сведениям о доходах и имуществе, Константин Богомолов в 2019 году заработал 19,1 млн рублей. В собственности у худрука находились две квартиры площадью 80,5 и 79,6 квадратных метров. Последняя находится в совместной собственности.