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Соседка Пугачевой показала фотографию с Примадонной

Ирина Лебедева
1 час назад

Международный День дружбы Алла Пугачева с Максимом Галкиным отметили в гостях у их соседки Алины Родель. Помимо Примадонны с супругом в доме продюсера и художника были Игорь Николаев с Юлией Проскуряковой, чета Юдашкиных и много других симпатичных друг другу гостей.

Соседка Пугачевой показала фотографию с Примадонной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Алина сделала групповую памятную фотографию и выложила ее в инстаграме.

«Сегодня день друзей. Спасибо, что вы есть!!!» - подписала она снимок.

Алла Борисовна запечатлена в центре компании. На этот раз она выбрала скромный полуспортивный наряд, но вернулась к своей фирменной пышной укладке.

В комментариях – добрые отклики.

«Какие прекрасные друзья! Сразу вспомнила песню «Не имей сто рублей, а имей сто друзей!» Это песня моей юности!», «Прекрасная фотография! Замечательные друзья у Вас!», «Как приятно смотреть на такие компании, интеллигентных, культурных, без пафоса людей! Которые не танцуют на столе, мужчины обнимают женщин, а не мужчин, говорю честно и искренне!».

Поклонники Пугачевой не упустили возможности лишний раз признаться в любви к своему кумиру.

«Аллочка! Богиня наша, мы Вас все уважаем и любим!»

В прошлом году интернет-пользователи критиковали новый стиль Пугачевой и подозревали ее в анорексии. В соцсетях набрали популярность отрывки из выпуска программы «Сегодня вечером», посвященного юбилею певицы. На передачу Пугачева пришла в узких черных брюках.

Многие пользователи заявили, что Пугачева слишком похудела, а одна из поклонниц певицы заявила, что в «солидном возрасте» Пугачевой «совсем неприлично одеваться как студентка, первокурсница, заочница».
Шоу-бизнес,Максим Галкин,Юлия Проскурякова,Алла Пугачева,Игорь Николаев,
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