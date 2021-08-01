Соседка Пугачевой показала фотографию с Примадонной

Международный День дружбы Алла Пугачева с Максимом Галкиным отметили в гостях у их соседки Алины Родель. Помимо Примадонны с супругом в доме продюсера и художника были Игорь Николаев с Юлией Проскуряковой, чета Юдашкиных и много других симпатичных друг другу гостей.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Алина сделала групповую памятную фотографию и выложила ее в инстаграме.

«Сегодня день друзей. Спасибо, что вы есть!!!» - подписала она снимок.

Алла Борисовна запечатлена в центре компании. На этот раз она выбрала скромный полуспортивный наряд, но вернулась к своей фирменной пышной укладке.

В комментариях – добрые отклики.

«Какие прекрасные друзья! Сразу вспомнила песню «Не имей сто рублей, а имей сто друзей!» Это песня моей юности!», «Прекрасная фотография! Замечательные друзья у Вас!», «Как приятно смотреть на такие компании, интеллигентных, культурных, без пафоса людей! Которые не танцуют на столе, мужчины обнимают женщин, а не мужчин, говорю честно и искренне!».

Поклонники Пугачевой не упустили возможности лишний раз признаться в любви к своему кумиру.

«Аллочка! Богиня наша, мы Вас все уважаем и любим!»

В прошлом году интернет-пользователи критиковали новый стиль Пугачевой и подозревали ее в анорексии. В соцсетях набрали популярность отрывки из выпуска программы «Сегодня вечером», посвященного юбилею певицы. На передачу Пугачева пришла в узких черных брюках.