«Павлик и Вам изменит»: в сети обсуждают любовницу Мамаева

Алана Мамаева пожаловалась в соцсетях на Надежду Санько, которая закрутила роман с ее бывшим мужем. Алана рассказала, что считала девушку своей подругой, а та столь непорядочно поступила.
Санько записала и выложила в инстаграм видеоролик, где в оскорбительной форме ответила на высказывания Аланы.
«Мы с Аланой подруги? Вы, конечно, меня простите, но я слово «дружба» ценю и расцениваю по-другому. В моем кругу есть несколько близких подруг и такие ситуации у нас невозможны. Мы с человеком вне съемок никогда не виделись. Эта мразь, говорит, что я настраиваю Пашу против, чтобы он не платил детям. Мразь, сказать нечего! Когда я с Пашей на протяжении всех наших отношений рубилась за нее, просила: оставь ей все, оставь в покое, оставь и не трогай ее. Я ничего не боюсь, я фундаментальна и непоколебима. И могу поговорить обо всем при личной встрече. Алана же только хайпит. Она трусливая, неумная, лживая».
Фолловеры, оценив ситуацию, Санько не поддержали. Их неприятно поразили и лексика, и агрессивный настрой девушки. Они увидели в ее романе с футболистом-изменщиком лишь стремление получить материальные блага. А данный видеоролик сочли неудачной попыткой оправдаться.
«Я бежала за вами три дня и три ночи, чтобы сказать вам как вы мне безразличны. Хайпануть на имени бывшего мужа? А он простите кто? Месси? Роналду? Боже, не льстите ему. Ждём вас у блина, вас тоже потом пожалеем. Когда Павлик и вам изменит».
Более того, Надежде припомнили ее собственное поведение в схожей ситуации.
«Надя, даже если Алана льёт огромное количество лжи это не отменяет того, что вы с Павлом в отношениях! вы в отношениях с мужем своей знакомой! вы в одном кругу ! вы сидели за одним столом! вы хорошо друг друга знали! Кааааак?.как такое возможно?Ты же сама Лопыреву об*** 3 года назад за такое, а поступила ровно также! Лопырева тоже кричала «мы не были подругами».
Сам Мамаев скандальную ситуацию не комментирует никак.
В свое время футболиста Павла Мамаева отправили за решетку за хулиганство и драку. Его жена Алана поддерживала супруга как могла и ждала, когда ее любимый вернется домой.