«Павлик и Вам изменит»: в сети обсуждают любовницу Мамаева

«Мы с Аланой подруги? Вы, конечно, меня простите, но я слово «дружба» ценю и расцениваю по-другому. В моем кругу есть несколько близких подруг и такие ситуации у нас невозможны. Мы с человеком вне съемок никогда не виделись. Эта мразь, говорит, что я настраиваю Пашу против, чтобы он не платил детям. Мразь, сказать нечего! Когда я с Пашей на протяжении всех наших отношений рубилась за нее, просила: оставь ей все, оставь в покое, оставь и не трогай ее. Я ничего не боюсь, я фундаментальна и непоколебима. И могу поговорить обо всем при личной встрече. Алана же только хайпит. Она трусливая, неумная, лживая».