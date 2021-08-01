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Стеклов находится в состоянии средней тяжести

Ирина Лебедева
42 минуты назад

Актер Владимир Стеклов заразился коронавирусом. Сейчас очень плохо чувствует себя и его супруга Ирина Дерегини.

Стеклов находится в состоянии средней тяжести
Фото: ТАССТАСС

Некоторое время 73-летний Стеклов пытался лечиться дома, но из-за ухудшения состояния - поднялась высокая температура, стала развиваться одышка – пришлось вызвать «Скорую помощь».

28 июля медики госпитализировали его в 15-ю больницу, которая полтора месяца назад была перепрофилирована в инфекционную из-за нарастающей волны пандемии.

Врачам удалось стабилизировать состояние актера. Как сообщает «Комсомольская Правда», его поместили в обычную палату, давление и пульс в пределах нормы, чуть снижена сатурация и пока еще держится температура 38, 5.

Журналисты хотели уточнить у жены Стеклова, делали ли они с мужем прививку от ковида. Но Ирина больна и пока воздерживается от общения с прессой.

Владимир Стеклов — художественный руководитель Московского современного художественного театра, советский и российский артист, снявшийся в таких фильмах, как «Вера, Надежда, Любовь», «Плюмбум, или Опасная игра», «Чужая белая и рябой», «Гардемарины, вперед!», «Пощечина, которой не было», «Бомж. Без определенного места жительства» и «Криминальный квартет».

Шоу-бизнес,Владимир Стеклов,
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