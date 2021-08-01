Алиментов ждать долго – Мальков подал иск на экс-супругу

Актриса Анастасия Макеева очень захотела себе в мужья Романа Малькова, который был наемным строителем на ремонтных работах в ее загородном доме. Роман устоять не смог и домой к жене и четверым детям больше не вернулся.

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Роман развелся с предыдущей супругой Светланой и заключил брак с Анастасией. В результате первая семья осталась практически без средств к существованию – денег на содержание детей Роман не выплачивает, - рассказывает teleprogramma.pro.

Светлана начала воевать за алименты. Весной суд назначил смешную сумму – по 7500 на каждого ребенка. Мальковой удалось добиться пересмотра дела и с четвертого раза сумма увеличилась основательно. Теперь многодетного отца обязали платить по 25 тысяч. От выплат на старшего сына Светлана отказалась, так как он переехал жить к отцу и мачехе.

Впрочем, пока никаких денег дети не видели. Мальков подал на бывшую супругу встречные иски. Грозится стребовать алименты на старшего сына. И пишет гадости в соцсетях. «Да когда же ты, гнусное животное, отстанешь-то от нас?.. Свет, пойми, ты была ошибкой».

У Мальковых, шесть лет проживших в Словении, осталось в России совместное имущество – дом в Калужской области. Роман считает, что экс-жене следует туда переехать и жить с детьми. Тогда расходы на жизнь существенно сократятся. Светлана же не хочет возвращаться в – в Словении учатся дети.

Как пишет teleprogramma, в августе Макеева едет на гастроли со спектаклем в Словению. Предполагается, что она возьмет с собой мужа, который в первый раз за полтора года увидит младших детей.