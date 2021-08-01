Умер Михаил Коган, худрук театра балета «Щелкунчик»

«Ушел из жизни наш мастер балетных сказок Михаил Аронович Коган. Он был не просто творцом, балетмейстером, а именно мастером. Потому что он не только сочинил 24 удивительных, радостных и чистых, как детская мечта, спектаклей, более 100 номеров и миниатюр — он создал совершенно особенный театр, который почти три десятилетия собирает полные залы, чьи премьеры становятся событием».