Умер Михаил Коган, худрук театра балета «Щелкунчик»

Скончался Михаил Коган. Балетмейстеру было 75 лет. В свое время стойкий характер и воля к жизни помогли ему перенести инсульт и, позднее, справиться с коронавирусной инфекцией. Но второй инсульт оказался роковым и 31 июля Михаила Ароновича не стало.
На страничке театра ВКонтакте опубликовано сообщение о его смерти.
«Ушел из жизни наш мастер балетных сказок Михаил Аронович Коган. Он был не просто творцом, балетмейстером, а именно мастером. Потому что он не только сочинил 24 удивительных, радостных и чистых, как детская мечта, спектаклей, более 100 номеров и миниатюр — он создал совершенно особенный театр, который почти три десятилетия собирает полные залы, чьи премьеры становятся событием».
Под руководством Когана екатеринбургский театр воспитал более полутора тысяч выпускников. Об этом написали его коллеги и соратники
«Это удивительный человек, который смог создать такой театр. Возможно многие не знают, но путь его начинался с небольшого коллектива „Малышок“, который сначала находился в доме детского творчества. Коллектив рос, переезжал и вырос до балетного театра»;
«Великий мастер! Его театр — это чудесное наследие, волшебный подарок всем нам. Его ученики — его душа и сердце Какая невосполнимая утрата».