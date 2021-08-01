Сухоруков: «После прививки роли не забыл»

Виктор Сухоруков в этом году перенес тяжелую операцию. Как сообщают 7days.ru, она длилась три с половиной часа. Но все прошло удачно, и через пять дней артист отправился в театр на репетицию.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Но тем не менее, показываться докторам было необходимо.

«А на очередном приеме мой лечащий врач, профессор, сказал: «Виктор Иванович, делай прививку, плохо дело в мире с этой заразой Делай!», - рассказал артист.

Анализы показали, что Виктор Иванович уже успел бессимптомно переболеть коронавирусом.

«Я тогда лишь руками развел в удивлении. Но, вопреки хору антипрививочников, решил вакцинироваться. Так надежнее», - вспоминает Сухоруков.

В театре «Геликон-опера» был развернут пункт вакцинации, им актер и воспользовался. Конечно, волновался – ходит много слухов о том, что могут быть неприятные последствия.

«После прививки стал проверять, произошли ли какие-то изменения в организме. Особенно «прислушивался» к памяти, ведь для актера она очень важна. Но ухудшений не заметил: скорость мысли и движений — та же, роли не забыл».

Сухоруков не понимает людей, которые называют себя антипрививочниками.

«Мне хочется прокричать: «А кто будет отвечать за здоровье или даже жизнь этих людей? Как они смеют брать такую ответственность?»

Сам Виктор Николаевич скоро пройдет проверить наличие антител в организме.

«Если скажут: «Ревакцинируйтесь!» — сделаю и третью прививку!», - сообщил он.