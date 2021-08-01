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Сухоруков: «После прививки роли не забыл»

Ирина Лебедева
1 час назад

Виктор Сухоруков в этом году перенес тяжелую операцию. Как сообщают 7days.ru, она длилась три с половиной часа. Но все прошло удачно, и через пять дней артист отправился в театр на репетицию.

Сухоруков: «После прививки роли не забыл»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Но тем не менее, показываться докторам было необходимо.

«А на очередном приеме мой лечащий врач, профессор, сказал: «Виктор Иванович, делай прививку, плохо дело в мире с этой заразой Делай!», - рассказал артист.

Анализы показали, что Виктор Иванович уже успел бессимптомно переболеть коронавирусом.

«Я тогда лишь руками развел в удивлении. Но, вопреки хору антипрививочников, решил вакцинироваться. Так надежнее», - вспоминает Сухоруков.

В театре «Геликон-опера» был развернут пункт вакцинации, им актер и воспользовался. Конечно, волновался – ходит много слухов о том, что могут быть неприятные последствия.

«После прививки стал проверять, произошли ли какие-то изменения в организме. Особенно «прислушивался» к памяти, ведь для актера она очень важна. Но ухудшений не заметил: скорость мысли и движений — та же, роли не забыл».

Сухоруков не понимает людей, которые называют себя антипрививочниками.

«Мне хочется прокричать: «А кто будет отвечать за здоровье или даже жизнь этих людей? Как они смеют брать такую ответственность?»

Сам Виктор Николаевич скоро пройдет проверить наличие антител в организме.

«Если скажут: «Ревакцинируйтесь!» — сделаю и третью прививку!», - сообщил он.

Актер Виктор Сухоруков рассказал, что покинул Театр Моссовета из-за разногласий с режиссером Юрием Ереминым и «чтобы начать что-то новое в жизни».

Шоу-бизнес,Юрий Еремин,Виктор Сухоруков,
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