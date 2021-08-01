Боня заявила, что Бузова «торгует отношениями»

«Я из первых уст о своих романах говорила очень редко, даже фотосессии с отцом моей дочери мы делали потому, что так нужно было, чтобы люди понимали, что все хорошо. Торговать своими отношениями — не про меня. Я не могу жить в стиле Ольги Бузовой. Скажу вам так: я не одна, но показывать, с кем я — точно не буду», - цитирует Боню «Собеседник».