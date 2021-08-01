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Боня заявила, что Бузова «торгует отношениями»

Ирина Лебедева
15 минут назад

Виктория Боня заинтриговала своих поклонников, сообщив, что у нее есть избранник, но называть его имя она не торопится. При этом теледива сравнила себя с Ольгой Бузовой, отметив, что она, в отличие от поющей телеведущей, не собирается «торговать своими отношениями».

Боня заявила, что Бузова «торгует отношениями»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я из первых уст о своих романах говорила очень редко, даже фотосессии с отцом моей дочери мы делали потому, что так нужно было, чтобы люди понимали, что все хорошо. Торговать своими отношениями — не про меня. Я не могу жить в стиле Ольги Бузовой. Скажу вам так: я не одна, но показывать, с кем я — точно не буду», - цитирует Боню «Собеседник».

Виктория достаточно долго была в близких отношениях с миллиардером Алексом Смерфитом, от которого родила дочь Анджелину, однако их союз распался. Также у нее был роман

с бизнесменом Пьером Андюраном, завершившийся скандальным расставанием.

На днях Боня заступилась за Бузову, которую СМИ обвинили в пристрастии к алкоголю.

Боня сообщила, что Бузова может позволить себе алкоголь после концерта. Но никогда до него. Телеведущая также отметила, что ей не понятен всеобщий интерес к поведению Ольги на концерте Хаммали и Наваи в Москве. Боня считает, что людям чаще нужно следить за собой, а не за Бузовой.

Шоу-бизнес,Пьер Андюран,Виктория Боня,ИД "Собеседник",
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