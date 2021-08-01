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Полунин с Ильиных ждут открытия границ, чтобы пожениться

Ирина Лебедева
1 час назад

Артист Балета Сергей Полунин встретил свою любовь – олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Елену Ильиных в 2018 году. С тех пор пара, которую называют одной из самых красивых в российском шоу-бизнесе, не расставалась. А в январе этого года у них родился сын.

Полунин с Ильиных ждут открытия границ, чтобы пожениться
Фото: InstagramInstagram

Некоторое время молодые родители не показывали никому своего первенца. Лишь весной публика узнала о прибавлении в их семействе. Мальчик, которого назвали редким и красивым именем Мир, появился на свет в Америке. Вернуться в Россию Сергей и Елена успели буквально последним самолетом перед объявлением карантина.

Теперь поклонники активно интересуются, когда же Полунин поведет мать своего ребенка в ЗАГС? Почему он не женится на Елене?

Этот же вопрос задали танцору журналисты журнала Hello!.

«Планируем. Все будет. Все точно будет. Просто ждем правильного момента, когда границы откроют», - ответил Полунин.

Танцовщик Сергей Полунин и японский хореограф Юка Ойши собираются представить в России драматический балет «Распутин». Он и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных, которая является его супругой, исполнят главные роли.

Пара сообщила, что на премьере «Распутина» в Лондоне публика их очень тепло приняла. В конце им аплодировали на протяжении долгого времени.

Шоу-бизнес,Елена Ильиных,Сергей Полунин,HELLO!,
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