Полунин с Ильиных ждут открытия границ, чтобы пожениться

Артист Балета Сергей Полунин встретил свою любовь – олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Елену Ильиных в 2018 году. С тех пор пара, которую называют одной из самых красивых в российском шоу-бизнесе, не расставалась. А в январе этого года у них родился сын.

Фото: Instagram Instagram

Некоторое время молодые родители не показывали никому своего первенца. Лишь весной публика узнала о прибавлении в их семействе. Мальчик, которого назвали редким и красивым именем Мир, появился на свет в Америке. Вернуться в Россию Сергей и Елена успели буквально последним самолетом перед объявлением карантина.

Теперь поклонники активно интересуются, когда же Полунин поведет мать своего ребенка в ЗАГС? Почему он не женится на Елене?

Этот же вопрос задали танцору журналисты журнала Hello!.

«Планируем. Все будет. Все точно будет. Просто ждем правильного момента, когда границы откроют», - ответил Полунин.

Танцовщик Сергей Полунин и японский хореограф Юка Ойши собираются представить в России драматический балет «Распутин». Он и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных, которая является его супругой, исполнят главные роли.