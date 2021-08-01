Борщева показала пародию на рыдающую Бузову

Видеоролик с оплакивающей голубые крыши домов греческого острова Бузовой впечатлил публику. Пользователи сети смеются, критикуют звезду, и публикуют уже свои творческие переработки этой темы.

Экс-участница Comedy Woman актриса КВН Елена Борщева выложила в инстаграм пародию на плачущую теледиву. Елена не упустила повод посмешить своих подписчиков.

Ольга Бузова после съемок в Африке улетела отдыхать в Грецию. Сначала в Афины, потом – на остров Санторини. Увидела там белоснежные стены домов и голубые крыши – не выдержала и расплакалась. Прямо на камеру. Как оказалось, Ольга очень давно хотела попасть именно на этот курорт.

«Это моя мечта. Простите мои эмоции. Смотри, какая голубая крыша. Я столько раз видела ее на фотографиях. Когда я увидела это в реальности, я просто О, господи!» - рыдала Бузова.

Борщева тоже пролила слезу, увидев голубую крышу. Правда, не выезжая далеко. Это была будка охраны на московской парковке. Елена практически повторила монолог Ольги, а затем обняла будочку.

Мнения фолловеров по поводу ролика разделились.

Многие сочли пародию очень забавной. Первыми откликнулись Анна Грачевская и Анна Семенович, отметившиеся хохочущими смайликами. Дана Борисова, которая ранее уже обсмеяла Бузову у себя в инстаграме, сообщила:

«Я сама вчера ржала не могу весь день»

Знаменитостей поддержали другие пользователи.

«Ржач!!!!»

Но были и такие, кто ничего веселого не увидел.

«Не остроумно, не талантливо, не весело. Лена, взрослей. Кривлянье», «Глупо смеяться над тем, что важно другим».

Сама Борщева решила несколько смягчить впечатление от своего ролика. В микроблоге она написала, что просто не сдержалась, а вообще-то даже была на Санторини.

«Оля, увидела крышу, не сдержалась.