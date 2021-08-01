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Борщева показала пародию на рыдающую Бузову

Ирина Лебедева
45 минут назад

Видеоролик с оплакивающей голубые крыши домов греческого острова Бузовой впечатлил публику. Пользователи сети смеются, критикуют звезду, и публикуют уже свои творческие переработки этой темы.

Борщева показала пародию на рыдающую Бузову
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Экс-участница Comedy Woman актриса КВН Елена Борщева выложила в инстаграм пародию на плачущую теледиву. Елена не упустила повод посмешить своих подписчиков.

Ольга Бузова после съемок в Африке улетела отдыхать в Грецию. Сначала в Афины, потом – на остров Санторини. Увидела там белоснежные стены домов и голубые крыши – не выдержала и расплакалась. Прямо на камеру. Как оказалось, Ольга очень давно хотела попасть именно на этот курорт.

«Это моя мечта. Простите мои эмоции. Смотри, какая голубая крыша. Я столько раз видела ее на фотографиях. Когда я увидела это в реальности, я просто О, господи!» - рыдала Бузова.

Борщева тоже пролила слезу, увидев голубую крышу. Правда, не выезжая далеко. Это была будка охраны на московской парковке. Елена практически повторила монолог Ольги, а затем обняла будочку.

Мнения фолловеров по поводу ролика разделились.

Многие сочли пародию очень забавной. Первыми откликнулись Анна Грачевская и Анна Семенович, отметившиеся хохочущими смайликами. Дана Борисова, которая ранее уже обсмеяла Бузову у себя в инстаграме, сообщила:

«Я сама вчера ржала не могу весь день»

Знаменитостей поддержали другие пользователи.

«Ржач!!!!»

Но были и такие, кто ничего веселого не увидел.

«Не остроумно, не талантливо, не весело. Лена, взрослей. Кривлянье», «Глупо смеяться над тем, что важно другим».

Сама Борщева решила несколько смягчить впечатление от своего ролика. В микроблоге она написала, что просто не сдержалась, а вообще-то даже была на Санторини.

«Оля, увидела крышу, не сдержалась.

А если серьёзно, у меня раньше в спальне фреска была с этими крышами из Санторини, но я не знала, что это место существует!!! Когда была на Санторини, удивлялась, что все едут в эту Ойю. Сама просто провела время на пляже, а уже потом до меня дошло».

Экс-участница Comedy Woman Елена Борщева рассказала, что раньше часто сталкивалась с травлей и издевательствами из-за своей внешности. Как сообщали на портале Lenta.ru, она справлялась с трудными ситуациями с помощью юмора.
Шоу-бизнес,Анна Грачевская,Дана Борисова,Елена Борщева,Ольга Бузова,Анна Семенович,Греция,
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