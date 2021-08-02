Дом Курта Кобейна признали объектом культурного наследия

Дом погибшего солиста рок-группы Nirvana Курта Кобейна (1967--1994) был признан объектом культурного наследия. Об этом заявил департамент археологии и сохранения исторического наследия штата Вашингтон на официальной странице в Facebook.

В этом доме, принадлежавшем Дональду и Венди Кобейн, прошло детство Курта Кобейна (фронтмена Nirvana) в период с 1968 по 1984 год, — говорится в сообщении.

Именно в этом доме рок-звезда провёл свою молодость и впервые начал экспериментировать с различными музыкальными инструментами, положив начало своему творческому пути. Как сообщает Dazed, здание было построено в 1923 году и на данный момент реставрируется одним из его нынешних совладельцев, Ли Бэконом. После завершения восстановительных работ по дому планируют проводить бесплатные экскурсии.