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Дом погибшего солиста группы Nirvana признали объектом культурного наследия

News.ruиещё 3
2 часа назад

Дом погибшего солиста рок-группы Nirvana Курта Кобейна (1967--1994) был признан объектом культурного наследия. Об этом заявил департамент археологии и сохранения исторического наследия штата Вашингтон на официальной странице в Facebook.

Дом Курта Кобейна признали объектом культурного наследия
Фото: Department of Archaeology and Historic Preservation/FacebookDepartment of Archaeology and Historic Preservation/Facebook

В этом доме, принадлежавшем Дональду и Венди Кобейн, прошло детство Курта Кобейна (фронтмена Nirvana) в период с 1968 по 1984 год, — говорится в сообщении.

Именно в этом доме рок-звезда провёл свою молодость и впервые начал экспериментировать с различными музыкальными инструментами, положив начало своему творческому пути. Как сообщает Dazed, здание было построено в 1923 году и на данный момент реставрируется одним из его нынешних совладельцев, Ли Бэконом. После завершения восстановительных работ по дому планируют проводить бесплатные экскурсии.

27-летний Курт Кобейн покончил с собой 5 апреля 1994 года.

Ранее сообщалось о продаже автопортрета Кобейна на аукционе за 20,5 млн рублей.

Шоу-бизнес,Курт Кобейн,
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