Пандемия помогла Пересильд полюбить загородную жизнь

У многих звезд отечественного шоу-бизнеса шикарные загородные особняки. У актрисы же Юлии Пересильд – деревянный дом в Калужской области, за 150 километров от Москвы, такой, подобные которому имеют множество обычных людей. Пересильд купила его уже готовым. Отделку и внутреннее убранство семья делала самостоятельно.

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Ранее актриса не слишком серьезно относилась к своему приобретению. Но пандемия внесла свои коррективы и теперь домик в почете.

«В этом домике мы пережили карантин, и теперь бываем здесь чаще. До этого на эту дачу приезжала два раза в год, думала продавать. И вдруг случается карантин, и мы переезжаем сюда на пять месяцев. Поэтому этот дом обжили!», - рассказала Юлия журналистам «Комсомольской правды».

Благоустроить веранду и территорию вокруг дома Юле помогли сотрудники передачи «На дачу!».

Теперь есть место и для посиделок с гостями на свежем воздухе, и площадки для детских игр. Но главной «фишкой» дома является жилой чердак.

«Самая интересная зона в доме – наш чердак, на котором детям можно все. Зрительские кресла укладываются в ряды, есть занавес, свет, лазеры. Это наш импровизированный театр», - с гордостью рассказывает актриса.

На приусадебном участке разбит небольшой огород, где родители и дети актрисы выращивают овощи. Недалеко протекает речка, есть грибной лес и имеется старинный монастырь.

Сама Юля плотно занята на съемках, а также в театре. Но в свободное время обязательно приезжает на природу. А пока она трудится в столице, за загородным хозяйством присматривают ее родители.

В середине мая стало известно, что актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся на Международную космическую станции (МКС) для съемок фильма «Вызов».