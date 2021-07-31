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Соседов считает, что Земфира – артист, а Моргенштерн – нет

Ирина Лебедева
1 час назад

Певица Земфира опередила рэпера Моргенштерна по лайкам на «Яндекс.Музыке». Звезда входит в топ-40 исполнителей по популярности среди слушателей. Всплеск интереса к ее творчеству связывают с выходом нового альбома Рамазановой «Ах», премьера которого состоялась 29 июля.

Соседов считает, что Земфира – артист, а Моргенштерн – нет
Фото: ТАССТАСС

Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью ФАН раскрыл секрет успеха певицы. Ее песни уже два десятилетия остаются в первых строках хит-парадов. Соседов считает, что это происходит, потому что Земфира – большой талант и настоящий артист. А вот о любимце молодежи Моргенштерне он этого сказать не может.

«Земфира — это артист, в отличие от Моргенштерна, которого я артистом не считаю. Она выпустила альбом «Бордерлайн», недавно она выпустила мини-альбом «Ах», в который вошли четыре песни. Конечно, ее любят и ждут, она выступает редко и дозированно. Потому она идет как «раритетный» артист», - убежден Соседов.

Моргенштерн же, по мнению критика, «не поет, а изрыгает нечистоты и испражнения». И ни о каком сравнении с Земфирой не может быть и речи.

«Естественно, она как артист гораздо мощнее, чем Моргенштерн. Их нельзя ставить в один ряд, она совершенно другого класса артистка. Моргенштерн — это просто модная штучка, и все».

Сергей Соседов искренне возмущен тем, что Ольгу Бузову пригласили играть в МХАТ имени Горького. Музыкальный критик считает, что эта ситуация сопоставима, к примеру, с выступлением группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя, - рассказывают news.ru.

Соседов уверен, что бывший художественный руководитель театра Татьяна Доронина ни за что не допустила бы подобного. А вот нынешний худрук Эдуард Бояков считает это в порядке вещей.

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Эдуард Бояков,Татьяна Доронина,Ольга Бузова,Иисус Христос,
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