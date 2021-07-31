Близкие просят молиться за певицу Ламу Сафонову

«Почти все «однополчане», которые сражались параллельно со мной, уже умерли. Но все прогнозы я уже «перешагнула». Мой хирург по-хорошему в шоке, что я еще живу. Я считаю, что жизнь нужно просто любить! И она ответит вам взаимностью», - рассказывала она.