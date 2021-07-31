Близкие просят молиться за певицу Ламу Сафонову

Уже пять лет певица и композитор Лама Сафонова сражается с онкологическим заболеванием. В 2016 году у нее нашли рак четвертой степени, с метастазами. Девушка перенесла ряд операций и несколько курсов химиотерапии.
До последнего дня казалось, что Лама, которой всего 33 года, сможет победить болезнь. Она с неиссякающим оптимизмом рассказывало о своей борьбе со смертельной болезнью в соцсети. Последний пост она написала день назад.
«Снаряды не рвутся, огонь не пылает, здания не рушатся... Но каждый- здесь на войне.
«ХОТЬ БЫ ПОВЕЗЛО...» - это незримая расшифровка трансляции взгляда каждого человека Вселенной, кто приезжает сюда за надеждой - ...надеждой ЖИТЬ..... ПОЖАЛУЙСТА, ЛЮДИ, ЖИВИТЕ!!!»
И вот сегодня в ее инстаграме появилась тревожная просьба:
«Лама в тяжелом состоянии. Нужны ваши молитвы».
Подписчики надеются, что девушка все же встанет на ноги.
«Лама, живи!», «Господи, спаси и сохрани, помоги выкарабкаться», «Лама, да хранит вас Бог и дарует излечение», «Господи, помоги ей».
Лама не скрывала от публики, что тяжело больна.
«Обширная операция была очень тяжелой. Момент, когда я отходила от наркоза, был одним из самых страшных в моей жизни. Во время этой операции меня просто «выпотрошили», вырезали несколько внутренних органов», - признавалась она ранее журналистам СтарХита.
Сафонова считала, что бороться с болезнью ей помогала вера в бога и любовь к жизни.
«Почти все «однополчане», которые сражались параллельно со мной, уже умерли. Но все прогнозы я уже «перешагнула». Мой хирург по-хорошему в шоке, что я еще живу. Я считаю, что жизнь нужно просто любить! И она ответит вам взаимностью», - рассказывала она.