Бородину обвинили в издевательстве над «простыми людьми»

Ксения Бородина выложила в сеть совместную фотографию с дочерью и опубликовала пост о том, что государство оказывает помощь на сборы ребенка в школу, выделяя 10 тысяч рублей. И это является серьезной поддержкой для родителей.
Но телеведущая сделала попытку показать ситуацию на фоне свое семьи. Как результат – скандал в сети. Микроблог ломится от негативных комментариев.
«Собрать ребёнка в школу. Сколько нервов, сколько времени Да что греха таить, сколько денег!
Вспоминаю себя в детстве, какой привередливой я была. И понимаю, как же тяжело было моим родителям мне угодить!
Честно скажу, сегодня мне как маме приходится попроще. Плюс, всегда знаю, что под боком всегда будет подстраховка в виде 10 тысяч, которые сегодня выделяются на каждого школьника (кстати, оформляются легко и быстро на госуслугах).
Всем удачных сборов в школу! А моей Марусе желаю терпения, ведь собирать ее в школу буду все ещё привередливая я», - написала Бородина.
Инет просто взорвался. Ксении припомнили ее доходы, оценили юбочку и маечку на дочери Марусе и браслеты на руке телеведущей. Пост многие сочли просто оскорбительным.
«Всё. Приплыли. "Подстраховка в виде 10 тысяч". ПОСТ – СТЫД», «Правда, стремно читать...такое издевательство... Бородиной помогут эти 10 тысяч!!!», «Рассмешила Ксения перед сном», «Молодец, посмеялась над семьями простых людей. Думаешь всегда будешь икру чёрную есть?», «Юбка на Мару стоит 40 тысяч».
Другие сочли, что Ксения поставила проплаченный текст.
«Вам нужно серьезно поговорить со своим копирайтером. Как угодно можно было обыграть этот пост и эту информацию, но он выбрал самый нелепейший путь», «Не переживайте Ксения, что греха таить, деньги за рекламу уж хватит оплатить школьные принадлежности», Речь-то не о том многие ведут!!! 10 тыс для средней семьи это огромная помощь!! Речь о том, КТО ее "рекламирует" и КАК!!! Человеку, который одевается в ЦУМе, должно быть стыдно писать такие посты, тк люди разные читают посты...вот у всех и вызвало агрессию и негодование »
Возможно, из-за шквала осуждающих комментариев, Ксения сделала пометку к первоначальному посту, отредактировав его.
“Для меня понятно это не такая существенная сумма, но для мам на декрете это хорошая подмога к школе”.
Ксения Бородина с 2004 года вела телепроект «Дом-2» на телеканале ТНТ. Шоу закрыли в конце 2020 года. После этого зарплата Бородиной на ТНТ сократилась вдвое.
За работу в шоу «Бородина против Бузовой» Ксения, по данным СМИ, получала чуть больше миллиона рублей в месяц.
Отмечается, что примерно такую же сумму Бородина может заработать, разместив три рекламных поста в своем Instagram.