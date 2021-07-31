Бородину обвинили в издевательстве над «простыми людьми»

«Вам нужно серьезно поговорить со своим копирайтером. Как угодно можно было обыграть этот пост и эту информацию, но он выбрал самый нелепейший путь», «Не переживайте Ксения, что греха таить, деньги за рекламу уж хватит оплатить школьные принадлежности», Речь-то не о том многие ведут!!! 10 тыс для средней семьи это огромная помощь!! Речь о том, КТО ее "рекламирует" и КАК!!! Человеку, который одевается в ЦУМе, должно быть стыдно писать такие посты, тк люди разные читают посты...вот у всех и вызвало агрессию и негодование »