Пригожин о звездах: «доходит до дележки, начинается пилежка»

Иосиф Пригожин прокомментировал решение Максима Фадеева и рассказал о работе с музыкантами.

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Фадеев недавно осуществил «продажу всех прав на музыку и образ артистов» - так называлась его сделка. Собственно, он таким образом ликвидировал определенную часть своего бизнеса.

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Пригожину поступок Фадеева не кажется странным – по его мнению. У того просто наступил определенный период в жизни, когда пришло время что-то менять, - рассказывает портал news.ru.

«Всегда стоит вопрос ликвидности любого продающегося актива. У Фадеева наступило время, когда ему это не нужно, это его тяготит, и он нашёл возможность это продать. Возможно, кто-то сможет из уже существующего бренда сделать что-то новое», - объяснил супруг певицы Валерии.

И то, что Фадеев совсем недавно еще планировал перезапуск своих брендов, тоже не удивляет продюсера.

«Сегодня время поиска: в пандемию все решения могут меняться как в одну, так и в другую сторону. Например, я лежал в больнице в тяжелом состоянии и пересмотрел все в своей жизни».

Что несомненно радует Пригожина – это выпуск совместно с Фадеевым нового альбома Валерии. Иосиф считает, что с супругой ему очень повезло, поскольку работать с большинством представителей шоу-бизнеса весьма сложно.

«Жизнь так устроена: когда артист становится знаменитым и богатым, с ним приходится знакомиться заново. Куда артиста ни целуй, кругом ***. Я, как и Максим, нажрался всего этого *** в моменте, когда они приходят ни с чем, а уходят с большим багажом имени, популярности и денег. И делиться деньгами уже не хотят.

Поэтому у нас в этом смысле всегда есть проблема: когда дело доходит до делёжки, артисты начинают «пилёжку».

Не всем так повезло, как мне с Валерией. В большинстве случаев то, о чём я сказал, в шоу-бизнесе — неизбежный процесс».

Продюсер Иосиф Пригожин вмешался в конфликт фронтмена «Ногу Свело!» Макса Покровского и певца Дима Билана из-за отмены концерта группы. Об этом пишет «Экспресс газета».

Максим Покровский, лидер «Ногу свело!», выложил в сеть видеоролик, в котором в грубой форме и на повышенных тонах охарактеризовал певца Диму Билана как нехорошего человека и обвинил в срыве своего выступления.