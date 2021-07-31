Российский шоумен и телеведущий Алексей Остудин на своей странице в социальной сети Facebook резко высказался о помощниках певицы Марины Абросимовой, известной как МакSим. Журналист отметил, что у исполнительницы «должен быть один официальный представитель, который уполномочен делать заявления». Кроме того, судя по тексту поста, он заподозрил помощников звезды во вранье и напомнил о ситуации с актрисой Анастасией Заворотнюк.

А иначе все захотят попиариться на знаменитом имени. А ту ахинею, что они несут, будут активно обсуждать в прессе. Как опять же происходит с Максим, чей духовник из РПЦ заявил, что она приходила в сознание, когда он совершал с ней некие ритуалы. <...> Появилась информация, что Максим вышла из комы и её подключили к какой-то там ИВЛ- light! Вы либо в коме на ИВЛ, либо нет, — отметил Остудин.

Он отметил, что из-за «информационного хаоса» поклонники не знают, кому верить, и призвал представителей «больного артиста» предоставлять «правдивые и выверенные» данные о звезде, которые и защитят личную жизнь исполнителя, и не позволят публике «питаться слухами».

В городской клинической больнице 52 города Москвы, где находится певица МакSим, впервые прокомментировали её состояние. Представитель медучреждения рассказал в беседе с NEWS.ru, что артистка до сих пор в реанимации. Навещать МакSим нельзя никому, визиты запрещены даже родственникам.

Уже больше месяца, с 19 июня, 38-летняя певица Марина Абросимова находится в состоянии искусственной комы. 16 июня её госпитализировали, поставив диагноз «пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией» (показатель насыщения крови кислородом).

Напомним, что продюсер певицы Маргарита Соколова изначально публиковала справку о госпитализации артистки в частную клинику «Медси», а позже заявила, что исполнительница там не лежит. NEWS.ru обратил внимание, что находящуюся в коме МакSим перевезли в другую больницу. Сейчас артистка лечится в городской клинической больнице 52.