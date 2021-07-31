Борисова злобно высмеяла Бузову

Ольга Бузова после окончания съемок шоу в Африке отправилась отдыхать в Грецию. Сначала в Афины, затем – на остров Санторини. Традиционно поющая телеведущая выкладывает в инстаграм фото-и видеоотчеты. Один из последних микро-роликов в инстаграме – Бузова рыдает, судя по ее словам от счастья, увидев знаменитые голубые крыши зданий острова.

Фото: Instagram Instagram

«Моя Мечта исполнилась прямо сейчас. И самые настоящие слёзы счастья, не передать свои ощущения . Голубые крыши Просто нет слов», - подписала она видео.

Посыл для слез, конечно, несколько странный, что не преминули отметить фолловеры.

Дана Борисова тоже увидела в этом ролике повод для сарказма и набросилась на коллегу по цеху в сторис инстаграма.

«Голубая крыша. Сбылась мячта всей жизни», - передразнила Бузову Борисова.

В последнее время Ольга Бузова стала героиней многочисленных скандалов. Ранее поклонники Ольги Бузовой заметили, что она удалила из списка друзей в Instagram всех ведущих телепроекта «Дом-2», который ранее отказалась вести. Теперь Бузова не подписана на Ксению Бородину, Влада Кадони, Андрея Черкасова и Ольгу Орлову.

Это произошло после того, как стало известно, что место Ольги Бузовой на шоу занял блогер Давид Манукян, с которым телеведущая незадолго до этого расстались со скандалом.