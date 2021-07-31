Топалов показал, как «занимался непристойностью» в Нью-Йорке

«Продолжая финансовую тему с юмором! Ответьте на вопросы: где я в Нью-Йорке, что я делаю, зачем, почему это место знаменитое, чем оно важно для меня, что значат для вас инвестиции, интересно ли инвестировать? Я желаю вам финансовой удачи и грамотности».