Топалов показал, как «занимался непристойностью» в Нью-Йорке

Влад Топалов выложил в инстаграме очень странное видео. Певец старательно натирает гигантские гениталии бронзового быка и посылает им воздушный поцелуй. За кадром задорно комментирует данное действо его супруга, Регина Тодоренко:
«Сейчас Владислав Михайлович будет заниматься непристойностью. Залез к быку, и что трет быку? Яички трет. Загадывай желание. Блин, но это же вообще. Хорошо потри, чтобы сбылось!»
В микроблоге Влад решил развить эту тему, обратившись к подписчикам с вопросами:
«Продолжая финансовую тему с юмором! Ответьте на вопросы: где я в Нью-Йорке, что я делаю, зачем, почему это место знаменитое, чем оно важно для меня, что значат для вас инвестиции, интересно ли инвестировать? Я желаю вам финансовой удачи и грамотности».
Дело в том, что эта статуя быка размещена в Нью-Иорке перед фондовой биржей. Существует легенда, что человеку, погладившему бычьи яички, судьба принесет удачу в финансовой сфере. Как хорошо видно на видео, Топалов далеко не единственный, кто решил укрепить свое материальное положение при помощи данного ритуала – бронза под бычьим хвостом натерта до золотого блеска.
Подписчики, однако, не очень поняли юмора. Большинству из них шутка показалась сомнительной и пошлой.
«Идиотизм какой-то», «По-вашему, это смешно?», «Был о вас гораздо лучшего мнения», «Отвратительное суеверие», «Надо реальному быку потереть тогда стопудово исполнится», — пишут в микроблоге фолловеры.