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«Это был ад: стендап-комик Белый ушел с ТНТ

Ирина Лебедева
24 минуты назад

Руслан Белый, создатель шоу Stand Up, расторг все контракты с телевизионными каналами. Он принял решение уйти в самостоятельное плавание и вести свой канал на YouTube. Об этом он сообщил в YouTube-подкасте «Время от времени».

«Это был ад: стендап-комик Белый ушел с ТНТ
Фото: InstagramInstagram

Как информирует teleprogramma.pro, в свое время Руслан сам создал Stand Up. Он в шоу на ТНТ начал приглашать лучших артистов этого жанра. Но пришел срок, и артист без сожаления, по крайней мере, по его словам, расстался с собственным детищем.

«Канал по-прежнему тот же. Это проблема всего телевидения. Героем будет тот, кто придумает, как интегрировать ТВ в современный мир. Бутылка полна. Нужно было что-то делать, уходить на YouTube».

Лишиться поклонников Белый не боится.

«На телеке я уже сформировал свою аудиторию, которая могла бы меня узнать».

Также огромным плюсом Руслан считает появившееся у него свободное время.

«Мы не виделись с родственниками, не общались с внешним миром. Это был такой ад. Творческий рай, но физический – ад».

Житель Сорочинска Сергей Федорович написал заявление в Генпрокуратуру с жалобой на выступление stand up комика Руслана Белого, сообщает Telegram-канал Hue. Россиянину не понравилось обилие мата в монологе юмориста.

Шоу-бизнес,Руслан Белый,Генпрокуратура РФ,
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