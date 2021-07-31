Мать Децла оценила интервью внука: «Очень много вранья»

Недавно Антоний, 16-летний сын Кирилла Толмацкого, известного поклонникам как Децл, дал интервью журналистам. Подросток сделал немало скандальных заявлений об отношениях между родственниками после смерти отца. Также он предъявил дедушке с бабушкой материальные претензии – он считает, что наследство покойного Децла должно принадлежать ему, - рассказывает «Московский комсомолец».
Ирина Толмацкая решила восстановить справедливость и прокомментировала слова своего внука. Родители Кирилла считают, что юношу настраивает его мать, гражданская супруга Децла Юлия Киселева, у которой не сложились отношения со свекровью и свекром. Толмацкие настолько не доверяли невестке, что потребовали поведения ДНК-теста, чтобы удостовериться, что Тони – действительно ребенок их покойного сына. Теперь же вскрылись и явные проблемы во взаимоотношениях с внуком.
"Тони со мной общается, только когда ему нужна помощь материальная..." - призналась бабушка подростка.
Слова внука крайне огорчили Толмацкую. «Очень много вранья...». В частности, Ирина рассказала, что деньги покойного сына и так уходят на мальчика – она погасила долги Кирилла и оплачивает квартиру, в которой живут Тони с матерью. Она растеряна и понимает, что ей теперь трудно будет так же хорошо относиться к внуку, наговорившему о родственниках гадостей.
Отец Кирилла, Александр Толмацкий, рассказал, что пока Тони не стал полноправным наследником недвижимости и накоплений своего отца, то общался с бабушкой и дедом. Но как только вопрос решился, они перестали существовать в его жизни. Как сказал Толмацкий, даже сейчас, когда Тони пишет бабушке, то в первую очередь поднимает тему денег, а не, к примеру, здоровья родственников.