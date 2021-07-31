В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Экс-депутат Максакова показала фото в купальнике

Ирина Лебедева
1 час назад

Мария Максакова показала свои фотографии в купальнике. Бывшая депутат Государственной Думы отдыхает на Черном море, катается на яхте и позирует фотографу.

Экс-депутат Максакова показала фото в купальнике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В фотоотчете из Одессы несколько фотографий. На 44-летней оперной диве белое бикини, дополненное белой кружевной юбочкой. Море, солнце, красивая загорелая блондинка – поклонники скандальной светской львицы рассыпались в комплиментах.

«Вот это красота», «Машуня такая секси», «Приятно смотреть на Вас, Мария», «Вам идёт, супер», «Хороша Маша!», «Очаровательна!».

Но один снимок все же показался фолловерам вульгарным. Мария стоит спиной к камере, демонстрируя едва прикрытые купальными трусиками ягодицы. Сетчатая юбка заканчивается гораздо выше.

«Обязательно так нескромно стоять?», «Зачем в купальнике выставляться?», - написали Максаковой поклонники.

Вернувшаяся в Москву Мария Максакова активно посещает ток-шоу и пытается наладить контакты со своими близкими родственниками. К сожалению, и старшие дети, и мама, знаменитая актриса Людмила Максакова, к Марии относятся враждебно.

Российская оперная певица и вдова депутата ГД РФ заявила, что ее финансовое положение является бедственным, а её 13-летняя дочь от бизнесмена Владимира Тюрина хочет отсудить у неё квартиру.

По ее мнению, ее бывший супруг использует дочку. А она и сын Ваня еле сводят концы с концами «на тысячу-полторы долларов на еду».
Шоу-бизнес,Владимир Тюрин,Мария Максакова-Игенбергс,Людмила Максакова,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители