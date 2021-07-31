Экс-депутат Максакова показала фото в купальнике

Мария Максакова показала свои фотографии в купальнике. Бывшая депутат Государственной Думы отдыхает на Черном море, катается на яхте и позирует фотографу.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В фотоотчете из Одессы несколько фотографий. На 44-летней оперной диве белое бикини, дополненное белой кружевной юбочкой. Море, солнце, красивая загорелая блондинка – поклонники скандальной светской львицы рассыпались в комплиментах.

«Вот это красота», «Машуня такая секси», «Приятно смотреть на Вас, Мария», «Вам идёт, супер», «Хороша Маша!», «Очаровательна!».

Но один снимок все же показался фолловерам вульгарным. Мария стоит спиной к камере, демонстрируя едва прикрытые купальными трусиками ягодицы. Сетчатая юбка заканчивается гораздо выше.

«Обязательно так нескромно стоять?», «Зачем в купальнике выставляться?», - написали Максаковой поклонники.

Вернувшаяся в Москву Мария Максакова активно посещает ток-шоу и пытается наладить контакты со своими близкими родственниками. К сожалению, и старшие дети, и мама, знаменитая актриса Людмила Максакова, к Марии относятся враждебно.

Российская оперная певица и вдова депутата ГД РФ заявила, что ее финансовое положение является бедственным, а её 13-летняя дочь от бизнесмена Владимира Тюрина хочет отсудить у неё квартиру.