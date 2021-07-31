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Гузеева выступила против тенденции не закрашивать седину

Ирина Лебедева
1 час назад

Популярная ныне теория бодипозитива включает, в частности, принятие естественного старения. Однако далеко не все звезды шоу-бизнеса готовы открыто принимать свой возраст.

Гузеева выступила против тенденции не закрашивать седину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

К примеру, телеведущая Лариса Гузеева назвала эту тенденцию «дурацкой». Актриса выложила в инстаграме свой портрет, где она запечатлена при экзотическом макияже и со сложной прической. Волосы звезды выкрашены в цвет воронова крыла.

«Какая-то дурацкая мода пошла на натуральные седые волосы и „натуральную красоту“. Зачем? Чтобы что? Ну да, старение неизбежно, но мне приятнее общаться с улучшенными версиями женщин любого возраста. Если природа недодала, а возможность есть, почему бы и не Я экспериментирую всю жизнь. А вы что думаете?», - написала звезда в микроблоге.

Мнения фолловеров по этому поводу разделились. Одни считают, что зрелые дамы должны особенно старательно следить за свои внешним видом, применяя все возможные и доступные средства. А если они этого не делаю, так только из-за лени.

«Полностью с вами согласна! Если есть возможность выглядеть лучше, то только да, да и еще раз, да!», «Вы совершенно правы...Только лень движет этими женщинами и все».

Другие напротив, считают, что человек должен иметь свободу выбора. И многие эксперименты с внешностью у женщин постарше выглядят нелепо и вульгарно.

«А мне нравится красивая и благородная седина. Например, как у Кристин Лагард. Ухоженная и естественная», «Я за ухоженность и опрятность в любом возрасте, хотелось бы всегда выглядеть достойно, найти золотую середину, без перегибов в „натуральности“ и в „улучшении“».

23 мая знаменитой актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой исполнилось 62 года.
Шоу-бизнес,Кристин Лагард,Лариса Гузеева,
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