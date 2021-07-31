Гузеева выступила против тенденции не закрашивать седину

«Какая-то дурацкая мода пошла на натуральные седые волосы и „натуральную красоту“. Зачем? Чтобы что? Ну да, старение неизбежно, но мне приятнее общаться с улучшенными версиями женщин любого возраста. Если природа недодала, а возможность есть, почему бы и не Я экспериментирую всю жизнь. А вы что думаете?», - написала звезда в микроблоге.