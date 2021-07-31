Воля пожаловался на трудности работы в  Comedy Club

Павел Воля признался, что работать на сцене Comedy Club очень сложно. Одна из главных проблем в том, что гостями шоу, над которыми подшучивают ведущие, являются известные люди, знаменитости, которые обычно требуют почтительного к себе отношения и часто капризничают.

Фото: РИА Новости РИА Новости

И, несмотря на то что Воля уже более полутора десятка лет является бессменным резидентом шоу Comedy Club, ситуация не меняется.

О том, что Comedy Club, невзирая на легкость жанра, - сложный и серьезный проект Воля рассказал, будучи гостем шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан», которое ведет его супруга.

«На Comedy приходят люди, которые сами являются звездами, вне зависимости от того, сидят ли они за первым столиком или за пятым. Они все очень крутые, а когда вошли в наш зал — так вообще максимально. Не представляешь, как в этой атмосфере тяжело работать», — цитирует слова юмориста Экспресс Газета.

Также Павел рассказал, что от ведущих традиционно ждут шквал искрометного юмора, причем безобидного для гостей. Как шутит артист, гости надеются, что резиденты «будут стрелять шутками как из автомата «Томпсон». Но это, во-первых, невозможно, а во-вторых, атмосферу на сцене без того, чтобы порассуждать на ту или иную тему, не создать.

Ну и, безусловно, шутки не всегда получаются удачными – это признают и сами юмористы. Павел, к примеру, критикует пристрастное отношение Гарика Харламова к Ларисе Гузеевой и ее шоу «Давай поженимся!». Как известно, Харламов постоянно и довольно зло высмеивает 62-летнюю телеведущую.

«Лучше Гузеевой никого нет. Все отстаньте от нее!», - заявил Воля.