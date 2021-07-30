Шепелева обвинили в сливе информации о болезни Фриске

Сестра Жанны Фриске Наталья заподозрила Дмитрия Шепелева в том, что именно он «слил» СМИ информацию о болезни певицы и месте, где она лечилась.

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На днях Шепелев опубликовал в аккаунте своего сына Платона в Instagram снятое папарацци видео, на котором он и уже больная Жанна Фриске гуляют с Платоном.

«Мы долго не выставляли данное видео из этических соображений, снятое купленными папарацци, но все же на этом видео запечатлен момент общения Жанны с сыном, поэтому мы приняли решение опубликовать это видео», - написал Шепелев.

В комментариях к записи отметилась Наталья Фриске. Она отметила, что в момент, когда было сделано это видео, никто, кроме семьи, не знал о болезни Жанны.

«Интересно, откуда журналисты знали где мы лечились?» - поинтересовалась она у Шепелева.

После этого телеведущий отключил возможность комментировать запись.

Ранее друзья Жанны Фриске уже высказывали предположения, что именно Дмитрий Шепелев рассказал журналистам о болезни певице и «сдал» клинику, в которой она лечилась. Как пишет «Собеседник», об этом, в частности заявляла подруга Фриске продюсер Олеся Сазыкина.