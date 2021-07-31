В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

«Где эти деньги?»: актриса Ольга Волкова рассказала о своей пенсии

Алиса Селезнёва
9 минут назад

Звезда сериала «Папины дочки», актриса Ольга Волкова, рассказала, что до сих пор работает и получает пенсию, которой ей с трудом хватает на жизнь. Об этом она заявила в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».

«Где эти деньги?»: актриса Ольга Волкова рассказала о своей пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Волковой, в этом сезоне будет 65 лет, как она работает в театре.

«Каждый год я отчисляю деньги в пенсионный фонд. Где эти деньги?» – поинтересовалась артистка, которая в сериале «Папины дочки» сыграла роль бабушки Антонины Семеновны.

Ольга Волкова подчеркнула, что, несмотря на большой стаж и статус народной артистки, она получает пенсию всего в 50 тысяч рублей.

«Собянин (мэр Москвы Сергей Собянин. – Прим. ред.) прибавил народным артистам. Но только в Москве. Получается 50 тысяч», - рассказала она.

По словам актрисы, этих денег ей едва хватает на жизнь, так как высокая квартплата и много уходит на лекарства. Также Волкова подчеркнула, что в меру своих сил старается помогать нуждающимся.

В том же интервью Волкова пожаловалась, что люди в современной России не интересуются друг другом, а у нее самой телефон молчит уже несколько лет. При этом телефон молчал даже тогда, когда умер ее муж.

Шоу-бизнес,Ольга Волкова,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители