«Где эти деньги?»: актриса Ольга Волкова рассказала о своей пенсии

Звезда сериала «Папины дочки», актриса Ольга Волкова, рассказала, что до сих пор работает и получает пенсию, которой ей с трудом хватает на жизнь. Об этом она заявила в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».

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По словам Волковой, в этом сезоне будет 65 лет, как она работает в театре.

«Каждый год я отчисляю деньги в пенсионный фонд. Где эти деньги?» – поинтересовалась артистка, которая в сериале «Папины дочки» сыграла роль бабушки Антонины Семеновны.

Ольга Волкова подчеркнула, что, несмотря на большой стаж и статус народной артистки, она получает пенсию всего в 50 тысяч рублей.

«Собянин (мэр Москвы Сергей Собянин. – Прим. ред.) прибавил народным артистам. Но только в Москве. Получается 50 тысяч», - рассказала она.

По словам актрисы, этих денег ей едва хватает на жизнь, так как высокая квартплата и много уходит на лекарства. Также Волкова подчеркнула, что в меру своих сил старается помогать нуждающимся.