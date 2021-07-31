Гуляющие по Киеву «Моргенштерн и Тимати» разозлили украинских радикалов

Бывший руководитель одесского отделения организации «Правый сектор»* Сергей Стерненко обратил внимание на фото российских рэперов Тимати и Моргенштерна, прогуливающихся по Крещатику. Об этом пишет «Украина.ру».

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«Пишут, что на Бесарабке в Киеве бродит русское чучело и путинский фанат Моргенштерн. Тот, которому запретили въезд в Украину. Посмотрел на фото. Кажется, что это просто переодетая тварь. Или Моргенштерн отрастил волосы меньше чем за сутки и перекрасил в черный цвет. Я думаю, они просто хотят нас разорвать на части. Но мы увидим», — написал Стерненко.

При этом пользователи соцсетей призвали СБУ «ловить клоунов», а также высказали мнение, что это – пранк и по Киеву ходят явно не российские исполнители.

Однако, когда выяснилось, что «российские рэперы» в Киеве были действительно ненастоящими, радикалы все равно продолжили негодовать и заявили, что за подобные шутки надо отвечать.

Летом 2021 года у Моргенштерна были запланированы три концерта в Киеве, Харькове и Запорожье. Но 29 апреля министерство культуры и информационной политики Украины включило Моргенштерна в «черный список» и запретило ему въезд в страну. Кроме того, украинским телеканалам и радиостанциям запрещено показывать и транслировать произведения российского исполнителя.

Моргенштерн подал в суд на Службу безопасности Украины. В своем иске певец попросил суд отменить решение о внесении его в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны, и признать действия СБУ противоправными.