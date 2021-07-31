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Клава Кока показала горящую Турцию из окна гостиницы

Елена Прошина
16 минут назад

Певица Клава Кока в сторис Instagram опубликовала вид горящей Турции из окна своей гостиницы в турецком городе Бодрум. На кадрах видно, как горят лесные массивы, а пламя постепенно подбирается к зданию.

Клава Кока показала горящую Турцию из окна гостиницы
Фото: instagram.com/klavacocainstagram.com/klavacoca

Видеоролик снят под новую песню певицы «Точка», в которой рассказывается о расставании с возлюбленным.

«Что осталось у меня, кроме этих капель соли на моих щеках», – поется в песне.

Неизвестно, отсылает ли песнь к разрыву с ее бывшим молодым человеком, видеоблогером Дмитрием Гордеем, с которым она встречалась два года. Однако пара рассталась именно в Турции, а потому в происходящем прослеживается некоторая связь.

Напомним, что в крупных курортных городах Турции – Бодруме, Мармарисе и Анталье вспыхнули сильные лесные пожары. Власти страны уже назвали ситуацию как «национальную катастрофу» и сейчас для борьбы со стихией задействовали практически все силы.

На некоторых курортах уже идет эвакуация туристов из зон бедствия, поскольку пламя вплотную подбирается к многим отелям.

Шоу-бизнес,Клава Кока,Бодрум,Турция,
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