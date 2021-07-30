Павел Воля рассказал о сложностях работы в Comedy Club

Популярный российский комик Павел Воля рассказал о сложностях, с которыми ему приходилось сталкиваться во время работы на шоу Comedy Club. О трудностях он сообщил своей жене, спортсменке и телеведущей Ляйсан Утяшевой в ее YouTube-шоу «Дерзкая готовка».

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Воля назвал несколько причин, почему сцена Comedy Club была для него самой сложной. По его словам, одна из них заключалась в атмосфере шоу: в зале сидели звезды, а комикам приходилось выступать без затемнения. «А атмосфера юмора в светлом зале всегда сложнее», — объяснил он.

Второй трудностью, с которой приходилось сталкиваться участникам Comedy Club, были еда и обслуживание в зале. «Вилки, тарелки и все такое, ты не представляешь, как сложно в такой атмосфере работать», — поделился Воля.

«Ты должен стрелять шутками, как из автомата Томпсона. У тебя нет времени на то, чтобы рассуждать, ходить, рассказывать какой ты. Сцена Comedy такая: ты вышел, у тебя 10 минут, и ушел», — рассказал он о третьей сложности.

Комик также признался, что с годами работа в Comedy Club не стала для него легче. По его словам, он до сих пор готовится к каждому эфиру.