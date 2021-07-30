Земфира заработала больше лайков, чем Моргенштерн

"Семь дней подряд абсолютно все треки "Бордерлайна" оставались в чарте, а к середине марта покинули его. С "Ах" сейчас мы наблюдаем похожую ситуацию: абсолютно все его треки попали в чарт в течение нескольких часов после релиза", — объяснил Лузин.