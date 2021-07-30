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Земфира заработала больше лайков, чем Моргенштерн

Газета.Ru
20 минут назад

Рок-исполнительница Земфира заработала на "Яндекс. Музыке" больше лайков от слушателей, чем рэпер Моргенштерн, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заместителя главного редактора сервиса Олега Лузина.

Земфира заработала больше лайков, чем Моргенштерн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас Земфира входит в топ-40 исполнителей "Яндекс.Музыки" по количеству лайков от слушателей - у нее их 1,959 млн. У рэпера сейчас 1,956 млн отметок "нравится".

Популярность Земфиры на "Яндекс.Музыке" может быть связана с выходом в ночь на 29 июля ее нового мини-альбома "Ах", выходом саундтрека к фильму "Северный ветер" и февральской премьерой альбома "Бордерлайн".

"Семь дней подряд абсолютно все треки "Бордерлайна" оставались в чарте, а к середине марта покинули его. С "Ах" сейчас мы наблюдаем похожую ситуацию: абсолютно все его треки попали в чарт в течение нескольких часов после релиза", — объяснил Лузин.

Новый альбом Земфиры "Ах" состоит из четырех песен — "Ах", "Почта", "Мелодрама" и композиции "Гудбай", уже известной поклонникам певицы.

Шоу-бизнес,Яндекс,РИА Новости,
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