Земфира заработала больше лайков, чем Моргенштерн

Рок-исполнительница Земфира заработала на "Яндекс. Музыке" больше лайков от слушателей, чем рэпер Моргенштерн, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заместителя главного редактора сервиса Олега Лузина.
Сейчас Земфира входит в топ-40 исполнителей "Яндекс.Музыки" по количеству лайков от слушателей - у нее их 1,959 млн. У рэпера сейчас 1,956 млн отметок "нравится".
Популярность Земфиры на "Яндекс.Музыке" может быть связана с выходом в ночь на 29 июля ее нового мини-альбома "Ах", выходом саундтрека к фильму "Северный ветер" и февральской премьерой альбома "Бордерлайн".
"Семь дней подряд абсолютно все треки "Бордерлайна" оставались в чарте, а к середине марта покинули его. С "Ах" сейчас мы наблюдаем похожую ситуацию: абсолютно все его треки попали в чарт в течение нескольких часов после релиза", — объяснил Лузин.
Новый альбом Земфиры "Ах" состоит из четырех песен — "Ах", "Почта", "Мелодрама" и композиции "Гудбай", уже известной поклонникам певицы.