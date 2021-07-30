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Девушку погибшего солиста "Иванушек" заподозрили в продаже его заграничной квартиры

Елена Прошина
38 минут назад

Александру Куцевол, подругу умершего экс-солиста группы «Иванушки international» Олега Яковлева, заподозрили в попытке продать квартиру музыканта в Черногории.

Девушку погибшего солиста "Иванушек" заподозрили в продаже его заграничной квартиры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает «Собеседник», у Куцевол не получилось оспорить завещание покойного исполнителя на своего друга Романа Радова и доказать в суде, что она состояла с ним в браке. Но телеведущая Анна Калашникова во время отдыха в Черногории увидела объявление о продаже одной из квартир, которая, по ее мнению, принадлежала Яковлеву. Стоимость недвижимости оценивается в 75 тысяч евро.

«Я не знаю, действительно ли это тот объект, но адрес и метраж совпадают. Насколько я знаю, сейчас эта квартира находится в собственности у Куцевол. Она оформила её на основании одной из справок о браке», – рассказала Калашникова.

Калашникова подчеркнула, что родственники Яковлева пока не успели оспорить эти документы за границей, поскольку были слишком заняты российскими судами.

Напомним, что Олег Яковлев скончался в 2017 году в возрасте 48 лет. Певец стал известен после того как в 1998 году вошел в состав группы «Иванушки International», заменив вокалиста Игоря Сорина.

В 2013 году он покинул коллектив. Тему наследства умершего музыканта активно обсуждали в шоу Андрея Малахова. Певец оставил пять квартир общей ценой 200 млн рублей своему другу Роману Радову и племяннице, проигнорировав Куцевол, с которой встречался с 2011 года.

Девушка пыталась доказать что была законной наследницей, а также настаивала что музыкант был невменяем в момент составления завещания. Ни в одном из судов ей не удалось отстоять позицию, а кроме того, её дважды уличили в подделке документов о браке.

Шоу-бизнес,Роман Радов,Игорь Сорин,Анна Калашникова,Олег Яковлев,Андрей Малахов,Черногория,
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