Комик Мирзализаде после вызова в прокуратуру снова пошутил о русских

Комик Идрак Мирзализаде снова пошутил о русских, но признал, что первая шутка о русских и грязном матрасе была «немного грубоватой». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Фото: Instagram Instagram

В одном из YouTube-шоу комик шутил о трудностях с поиском жилья в России и удивлялся, почему хозяева предпочитают сдавать квартиры «только славянам». Комик заявил, что однажды снимал жилье после русских, оно было в запущенном состоянии и ему пришлось выбросить испачканный матрас.

Отрывок шоу разошелся по соцсетям (в частности, на него обратил внимание телеведущий Владимир Соловьев), Мирзализаде начали обвинять в русофобии. Позже СМИ сообщили, что комику вменяют административную статью 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) из-за этой шутки, ему вручили постановление о явке в прокуратуру.

По данным РЕН ТВ, историю с обвинениями в русофобии комик прокомментировал на своем последнем концерте.

«Выразился, возможно, немного грубовато, но в любом случае это шутка в контексте и так далее. И это все вырезали и начали форсить, что я русофоб», - заявил он.

По словам Мирзализаде, он - один из немногих кавказских комиков, на которых ходят русские.