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Пиар-менеджер сообщила, что МакSим стало «получше»

Газета.Ru
29 минут назад

Представительница МакSим (Марина Максимова) Яна Богушевская сообщила «Газете.Ru», что певице стало «получше». При этом, по ее словам, на данный момент преждевременно говорить о завершении кризиса в состоянии артистки.

«Ей получше, есть положительная динамика. Но говорить о том, что кризис пройден, пока, к сожалению, рано», — сказала она.

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Марина Максимова сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Спустя несколько дней медики диагностировали у певицы сильное поражение легких. Ее ввели в состояние искусственной комы. С тех пор состояние Максимовой остается тяжелым, хотя, как стало известно на этой неделе, периодически певицу выводят из медикаментозного сна.

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