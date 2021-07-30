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Седокова поделилась впечатлениями от первой за 12 лет поездки в метро

Елена Прошина
32 минуты назад

Бывшая солистка группы «ВИА Гра», Анна Седокова впервые за 12 лет проехалась на московском метро. Певица написала в своем Instagram, что в Москве метрополитен – самый красивый.

Седокова поделилась впечатлениями от первой за 12 лет поездки в метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Седокова напомнила, что она вышла из бедной семьи учительницы. Отец артистки бросил их с матерью еще в детстве.

«На метро в центр я ездила всё детство заниматься в народном ансамбле. И потом в университет, в центр. И вот сейчас, зайдя с чемоданом в метро, я прочувствовала всю эту ностальгию. Только вагоны немного новее», – пишет артистка.

Снова спуститься в метро Седокова решила из-за того, что опаздывала на «Сапсан» до Санкт-Петербурга, где у неё был запланирован концерт. Поезд отправлялся в 15:30 и артистка успела прибыть на вокзал, по ее словам, даже быстрее, чем на «Майбахе».

Седокова пообещала пригласить туда своего мужа, баскетболиста Тимму Яниса. Напомним, спортсмен, сейчас находится в летнем лагере НБА и готовится к новому сезону драфта. После расторжения контракта с подмосковными «Химками» он решил вернуться в западный баскетбол. Для этого он временно покинул свою возлюбленную.

Шоу-бизнес,Анна Седокова,
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