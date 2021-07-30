В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Принц Гарри опроверг слухи о тайных мемуарах для издания после смерти королевы

Lenta.ru
36 минут назад

Принц Гарри опроверг слухи о том, что одна из его книг будет издана лишь после смерти королевы. Об этом сообщает Us Weekly.

Принц Гарри опроверг издание книги после смерти королевы
Фото: ReutersReuters

По словам представителя принца, смерть королевы не является условием публикации мемуаров. Другие утверждения о договоре Гарри с издательством, которые цитировались в Daily Mail, также не соответствуют действительности.

Источником слухов о тайных мемуарах Гарри, якобы рассказывающих о королеве Елизавете II, была газета Daily Mail. По ее сведениям, договор принца с издательством Penguin Random House предусматривал публикацию не одной, а четырех книг. О первой уже объявлено официально, вторая увидит свет лишь после смерти королевы, третья будет посвящена здоровому образу жизни, а ее автором станет жена Гарри Меган Маркл. Тема четвертой книги осталась неизвестной.

Ранее сообщалось, что Гарри якобы договорился с издательством Penguin Random House о публикации своих воспоминаний и уже получил аванс, составляющий не менее 20 миллионов долларов (около полутора миллиардов рублей). Королевский биограф Анджела Левин утверждала, что книга будет посвящена гибели принцессы Дианы.

Шоу-бизнес,Елизавета II,Daily Mail,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители