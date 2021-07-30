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«Стыд и позор»: ведущие «Дома-2» обвинили Бузову во лжи

Алиса Селезнёва
14 минут назад

Ведущие «Дома-2» Ксения Бородина и Влад Кадони заступились за свою коллегу Ольгу Орлову, встав на ее сторону в споре с Ольгой Бузовой. Об этом сообщает Радио «Комсомольская правда».

«Стыд и позор»: ведущие «Дома-2» обвинили Бузову во лжи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее поклонники Ольги Бузовой заметили, что она удалила из списка друзей в Instagram всех ведущих телепроекта «Дом-2», который ранее отказалась вести. Теперь Бузова не подписана на Ксению Бородину, Влада Кадони, Андрея Черкасова и Ольгу Орлову.

Это произошло после того, как стало известно, что место Ольги Бузовой на шоу занял блогер Давид Манукян, с которым телеведущая незадолго до этого расстались со скандалом. Бузова написала в соцсетях, что бывшие коллеги предали ее и воткнули «ножи в спину». В свою очередь Ольга Орлова заявила, что совершенно не понимает обиды Бузовой и высказала предположение, что продюсеры проекта пригласили Манукяна на место его бывшей девушки, так как та решила уйти с проекта буквально за пару часов до своего выхода в эфир.

Сегодня Бузова заявила, что слова Орловой являются ложью. Однако другие ведущие «Дома-2» - Ксения Бородина и Влад Кадони - заметили, что врет тут вовсе не Ольга Орлова.

«Я очень люблю Орлову и не дам никогда из подруги делать врушку. Я узнала в 13:00 дня, а в 20:00 уже было лобное, на котором мы должны были быть вместе. Эта вечная ложь всех достала», — заявила Бородина.

В свою очередь Влад Кадони подчеркнул, что Бузова «кинула проект», но никто ничего не говорил об этом из жалости к ней.

«Я обожаю команду Бузовой, как она умело делает из людей идиотов. Якобы она ушла с телепроекта в декабре, но мы же понимаем, что это бред. Потому что она в марте записывала подводки, что «Дом-2» возвращается», - заявил он.

Телеведущий задался вопросом, почему Бузова не хочет сказать правду и извиниться за свое поведение. «И все. И жить дальше. А не превращаться в очередной раз в лицемерного человека, который пытается кого-то выставить врунами. Стыд и позор», - констатировал Кадони.

Шоу-бизнес,Радио,Доска позора,Давид Манукян,Влад Кадони,Андрей Черкасов,Ольга Орлова,Ксения Бородина,
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