«Стыд и позор»: ведущие «Дома-2» обвинили Бузову во лжи

Ведущие «Дома-2» Ксения Бородина и Влад Кадони заступились за свою коллегу Ольгу Орлову, встав на ее сторону в споре с Ольгой Бузовой. Об этом сообщает Радио «Комсомольская правда».

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Ранее поклонники Ольги Бузовой заметили, что она удалила из списка друзей в Instagram всех ведущих телепроекта «Дом-2», который ранее отказалась вести. Теперь Бузова не подписана на Ксению Бородину, Влада Кадони, Андрея Черкасова и Ольгу Орлову.

Это произошло после того, как стало известно, что место Ольги Бузовой на шоу занял блогер Давид Манукян, с которым телеведущая незадолго до этого расстались со скандалом. Бузова написала в соцсетях, что бывшие коллеги предали ее и воткнули «ножи в спину». В свою очередь Ольга Орлова заявила, что совершенно не понимает обиды Бузовой и высказала предположение, что продюсеры проекта пригласили Манукяна на место его бывшей девушки, так как та решила уйти с проекта буквально за пару часов до своего выхода в эфир.

Сегодня Бузова заявила, что слова Орловой являются ложью. Однако другие ведущие «Дома-2» - Ксения Бородина и Влад Кадони - заметили, что врет тут вовсе не Ольга Орлова.

«Я очень люблю Орлову и не дам никогда из подруги делать врушку. Я узнала в 13:00 дня, а в 20:00 уже было лобное, на котором мы должны были быть вместе. Эта вечная ложь всех достала», — заявила Бородина.

В свою очередь Влад Кадони подчеркнул, что Бузова «кинула проект», но никто ничего не говорил об этом из жалости к ней.

«Я обожаю команду Бузовой, как она умело делает из людей идиотов. Якобы она ушла с телепроекта в декабре, но мы же понимаем, что это бред. Потому что она в марте записывала подводки, что «Дом-2» возвращается», - заявил он.