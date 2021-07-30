Единственный сын Смоктуновского угодил в психиатрическую клинику

Сын известного актера Иннокентия Смоктуновского Филипп попал в психиатрическую клинику. Мужчина жаловался на спутанное сознание, а после перестал есть, мыться и пить, сообщает телеканал «360».

Фото: КАДР ИЗ ФИЛЬМА "МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ" КАДР ИЗ ФИЛЬМА "МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ"

В результате родственники вызвали врачей. Специалисты приняли решение, что Смоктуновскому требуется помощь медиков, и поместили его в психиатрическую больницу имени Алексеева. Иных подробностей о состоянии здоровья пока нет.

Напомним, что единственный сын Смоктуновского сначала собирался пойти по стопам отца и даже поступил в Щукинское училище, однако не смог его окончить. Несмотря на это он все равно снимался в фильмах, в том числе и известных – «Мертвых душах» и «Маленьких трагедиях».