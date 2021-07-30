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Единственный сын Смоктуновского угодил в психиатрическую клинику

Елена Прошина
41 минуту назад

Сын известного актера Иннокентия Смоктуновского Филипп попал в психиатрическую клинику. Мужчина жаловался на спутанное сознание, а после перестал есть, мыться и пить, сообщает телеканал «360».

Единственный сын Смоктуновского угодил в психиатрическую клинику
Фото: КАДР ИЗ ФИЛЬМА "МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ"КАДР ИЗ ФИЛЬМА "МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ"

В результате родственники вызвали врачей. Специалисты приняли решение, что Смоктуновскому требуется помощь медиков, и поместили его в психиатрическую больницу имени Алексеева. Иных подробностей о состоянии здоровья пока нет.

Напомним, что единственный сын Смоктуновского сначала собирался пойти по стопам отца и даже поступил в Щукинское училище, однако не смог его окончить. Несмотря на это он все равно снимался в фильмах, в том числе и известных – «Мертвых душах» и «Маленьких трагедиях».

Последние годы актер почти не выходил в свет и предпочитал затворничество. По информации некоторых людей из окружения Филиппа, из-за душевных проблем и неудавшейся карьеры он начал злоупотреблять алкоголем.

Шоу-бизнес,Иннокентий Смоктуновский,
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